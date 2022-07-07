***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri223.349,07 % 0,01197185Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00000833Bağımsız Denetim Ücreti308,48 % 0,00001653Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri75.089,6 % 0,00402492Fon Yönetim Ücreti692.237,97 % 0,037105Hisse Senedi Komisyonu330,08 % 0,00001769Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu19,75 % 0,00000106Vadeli Ters Repo Komisyonu55,76 % 0,00000299Borsa Para Piyasası Komisyonu14.581,17 % 0,00078157Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00006021Türev Araçlar Komisyonu14.798,95 % 0,00079325Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21.764,02 % 0,00116658TOPLAM GİDERLER1.043.813,47 % 0,05594997DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.865.619.221,67 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042789BIST