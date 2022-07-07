***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2022 10:33
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
223.349,07 % 0,01197185
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00000833
Bağımsız Denetim Ücreti
308,48 % 0,00001653
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
75.089,6 % 0,00402492
Fon Yönetim Ücreti
692.237,97 % 0,037105
Hisse Senedi Komisyonu
330,08 % 0,00001769
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
19,75 % 0,00000106
Vadeli Ters Repo Komisyonu
55,76 % 0,00000299
Borsa Para Piyasası Komisyonu
14.581,17 % 0,00078157
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.123,2 % 0,00006021
Türev Araçlar Komisyonu
14.798,95 % 0,00079325
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
21.764,02 % 0,00116658
TOPLAM GİDERLER
1.043.813,47 % 0,05594997
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.865.619.221,67 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042789
BIST
12:352.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,46
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
12:3517,3185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0505
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,3341
En Düşük
17,1768
12:3517,6113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0483
|Açılış
|: 17,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5700
|
17,6498
En Düşük
17,4369
12:35968,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,21
|Açılış
|: 968,81
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
975,64
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler12:35
|GESAN
|52,25
|211.948.881
|% 10,00
|
|IHAAS
|26,98
|3.257.384
|% 9,94
|
|IZFAS
|2,71
|1.648.148
|% 9,72
|
|CANTE
|53,85
|29.579.859
|% 9,01
|
|KRGYO
|8,43
|39.086.948
|% 8,08
|
|ISKUR
|945.000,00
|945.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|5,66
|62.904
|% -7,21
|
|IZINV
|16,96
|4.647.009
|% -5,15
|
|ISGYO
|15,14
|73.043.086
|% -5,14
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|THYAO
|49,54
|1.363.431.836
|% 0,69
|
|EREGL
|26,52
|656.960.071
|% 1,14
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|YKBNK
|4,26
|265.126.591
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,83
|132.010.679
|% -0,35
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|ODAS
|2,87
|97.351.689
|% 1,41
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2581
|17,3197
|% 0,30
|
|Euro
|17,5366
|17,6134
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,7452
|20,8493
|% 0,30
|
|Frank
|17,6114
|17,7175
|% -0,16
|
|Riyal
|4,5933
|4,6164
|% 0,24
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|2,46
|
|Altın Gr.
|970
|970
|4,70
|
|Cumhuriyet
|6.508
|6.607
|14,00
|
|Tam
|6.500
|6.651
|65,00
|
|Yarım
|3.182
|3.253
|33,00
|
|Çeyrek
|1.594
|1.623
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,29
|19,31
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|0,05
|
|B. Petrol
|107
|107
|2,33
|
Seans Raporu
12:35
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17:53
ASUZU, KZBGY, ARMDA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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ISGYO, EKIZ, IZINV değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:38
KLRHO, MIPAZ, SMRTG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:38
ISKUR, IZINV, ISGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:23
BALAT, KZBGY, KRGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında