***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri486.926,78 % 0,01060763Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00000339Bağımsız Denetim Ücreti4.674,42 % 0,00010183Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri560.883,78 % 0,01221877Fon Yönetim Ücreti5.690.509,19 % % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00002447Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.231.975,7 % 0,02683841TOPLAM GİDERLER8.062.131,29 % 0,17563233DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.590.345.677,31 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042790BIST