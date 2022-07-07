***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri5.133,3 % 0,01161086Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00035154Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.164,59 % 0,00715789Fon Yönetim Ücreti306.885,45 % 0,69413505Hisse Senedi Komisyonu11.402,42 % 0,02579079Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu6.336,21 % 0,01433168Vadeli Ters Repo Komisyonu2.680,51 % 0,00606297Borsa Para Piyasası Komisyonu2.540,48 % 0,00574624Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00254053Türev Araçlar Komisyonu64.221,14 % 0,14525988Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.648,89 % 0,02408641TOPLAM GİDERLER414.291,61 % 0,93707385DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ44.211.201,85 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042791BIST