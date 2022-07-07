***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.597,12 % 0,0084009Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00081751Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.966,62 % 0,01560451Fon Yönetim Ücreti131.964,14 % 0,69413517Hisse Senedi Komisyonu2.852,95 % 0,0150066Tahvil Bono Komisyonu333,51 % 0,00175427Gecelik Ters Repo Komisyonu3.156,3 % 0,01660223Vadeli Ters Repo Komisyonu1.389,2 % 0,00730723Borsa Para Piyasası Komisyonu2.922,64 % 0,01537317Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00590806Türev Araçlar Komisyonu20.165,64 % 0,10607185Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.803,89 % 0,06734883TOPLAM GİDERLER181.430,63 % 0,95433032DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ19.011.303,06 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042792BIST