***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri14.938,65 % 0,01012213Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00010531Bağımsız Denetim Ücreti1.999,69 % 0,00135495Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.315,68 % 0,00563454Fon Yönetim Ücreti182.955,39 % 0,12396695Hisse Senedi Komisyonu8.481,98 % 0,00574722Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu572,76 % 0,00038809Vadeli Ters Repo Komisyonu250,38 % 0,00016965Borsa Para Piyasası Komisyonu15.090,4 % 0,01022496Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00076106Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.494,14 % 0,01524158TOPLAM GİDERLER256.377,69 % 0,17371644DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ147.584.007,53 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042793BIST