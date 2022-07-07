***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri17.211,41 % 0,01042987Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00009418Bağımsız Denetim Ücreti2.016,68 % 0,00122208Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.394,04 % 0,00569265Fon Yönetim Ücreti204.570,73 % 0,12396693Hisse Senedi Komisyonu10.648,37 % 0,00645276Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.035,85 % 0,00062771Vadeli Ters Repo Komisyonu452,29 % 0,00027408Borsa Para Piyasası Komisyonu3.646,08 % 0,00220947Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00068064Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler27.859,71 % 0,01688258TOPLAM GİDERLER278.113,78 % 0,16853296DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ165.020.408,04 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042794BIST