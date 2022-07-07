***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri8.157,27 % 0,01031025Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00019644Bağımsız Denetim Ücreti1.957,92 % 0,00247468Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.642,06 % 0,00586726Fon Yönetim Ücreti98.080,22 % 0,12396692Hisse Senedi Komisyonu8.627,02 % 0,01090398Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu488,05 % 0,00061686Vadeli Ters Repo Komisyonu199,35 % 0,00025197Borsa Para Piyasası Komisyonu7.083,81 % 0,00895347Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00141965Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler37.719,57 % 0,04767505TOPLAM GİDERLER168.233,89 % 0,21263653DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ79.118.056,63 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042795BIST