***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri18.059,67 % 0,00878127Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00007557Bağımsız Denetim Ücreti2.013,14 % 0,00097886Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri39.222,63 % 0,01907146Fon Yönetim Ücreti1.488.988,21 % 0,72399998Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu28.335,91 % 0,01377795Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.086,75 % 0,00052842Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00054614Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.925,4 % 0,00725727TOPLAM GİDERLER1.593.910,33 % 0,77501691DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ205.661.361,33 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042798BIST