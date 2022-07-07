***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri133.439,83 % 0,01093634Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00001274Bağımsız Denetim Ücreti5.885,61 % 0,00048237Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri47.161,86 % 0,00386525Fon Yönetim Ücreti604.900,52 % 0,04957589Hisse Senedi Komisyonu625,33 % 0,00005125Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu31,5 % 0,00000258Vadeli Ters Repo Komisyonu31,5 % 0,00000258Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00009205Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.838,55 % 0,00187178TOPLAM GİDERLER816.193,32 % 0,06689284DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.220.150.482,05 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042799BIST