***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri17.021,29 % 0,0130313Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00011899Bağımsız Denetim Ücreti2.127,66 % 0,00162891Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11.987,36 % 0,00917738Fon Yönetim Ücreti64.755,31 % 0,0495759Hisse Senedi Komisyonu11.188,29 % 0,00856562Tahvil Bono Komisyonu48,13 % 0,00003685Gecelik Ters Repo Komisyonu6.967,47 % 0,00533421Vadeli Ters Repo Komisyonu4.763,9 % 0,00364719Borsa Para Piyasası Komisyonu28.063,1 % 0,02148478Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00085991Türev Araçlar Komisyonu54.799,96 % 0,0419542Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.812,27 % 0,01057451TOPLAM GİDERLER216.813,36 % 0,16598975DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ130.618.523,59 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042800BIST