***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri31.444,62 % 0,01126809Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00005569Bağımsız Denetim Ücreti2.080,93 % 0,0007457Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri23.723,22 % 0,00850115Fon Yönetim Ücreti207.089,72 % 0,07420999Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu5,44 % 0,00000195Vadeli Ters Repo Komisyonu2,55 % 0,00000091Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.133,26 % 0,0004061Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.918,22 % 0,0053459TOPLAM GİDERLER280.553,38 % 0,10053548DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ279.059.088,02 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042801BIST