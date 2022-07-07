***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri36.856,35 % 0,01000432Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00004219Bağımsız Denetim Ücreti1.252,65 % 0,00034002Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri14.653,52 % 0,00397756Fon Yönetim Ücreti1.235.779,61 % 0,33544114Hisse Senedi Komisyonu2.886,83 % 0,0007836Tahvil Bono Komisyonu406,22 % 0,00011026Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.171,9 % 0,0003181Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.632,79 % 0,00261473TOPLAM GİDERLER1.302.795,29 % 0,35363194DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ368.404.309,6 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042802BIST