***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri15.065,97 % 0,01045806Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00010788Bağımsız Denetim Ücreti8.850 % 0,00614324Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri18.460,91 % 0,01281466Fon Yönetim Ücreti142.891,02 % 0,09918797Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu9,12 % 0,00000633Vadeli Ters Repo Komisyonu3,29 % 0,00000228Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00077967Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.687,75 % 0,00811307TOPLAM GİDERLER198.246,68 % 0,13761317DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ144.060.837,79 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042803BIST