***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.227,11 % 0,01192181Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00150996Bağımsız Denetim Ücreti3.900 % 0,03788987Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.267,3 % 0,01231227Fon Yönetim Ücreti114.762,66 % 1,11495965Hisse Senedi Komisyonu3.532,67 % 0,03432113Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu699,97 % 0,00680046Vadeli Ters Repo Komisyonu311,06 % 0,00302206Borsa Para Piyasası Komisyonu33,4 % 0,00032449Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,01091228Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.591,16 % 0,05432009TOPLAM GİDERLER132.603,95 % 1,28829407DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.292.987,69 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042804BIST