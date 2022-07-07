***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri631,5 % 0,01138268Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00280142Bağımsız Denetim Ücreti2.434,44 % 0,04388037Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.149,94 % 0,02072747Fon Yönetim Ücreti61.856,9 % 1,11496007Hisse Senedi Komisyonu1.637,02 % 0,02950701Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu528,58 % 0,00952756Vadeli Ters Repo Komisyonu200,19 % 0,00360839Borsa Para Piyasası Komisyonu248,05 % 0,00447106Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,02024549Türev Araçlar Komisyonu24,3 % 0,000438Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.545,48 % 0,09995633TOPLAM GİDERLER75.535,02 % 1,36150585DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.547.902,73 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042805BIST