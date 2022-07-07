***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.577,3 % 0,01025335Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00061831Bağımsız Denetim Ücreti7.080 % 0,02816659Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.816,06 % 0,01120322Fon Yönetim Ücreti280.258,2 % 1,11496014Hisse Senedi Komisyonu3.977,96 % 0,01582565Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.914,8 % 0,00761771Vadeli Ters Repo Komisyonu780,21 % 0,00310393Borsa Para Piyasası Komisyonu7,35 % 0,00002924Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00446846Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.018,62 % 0,0279224TOPLAM GİDERLER307.709,12 % 1,22416901DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ25.136.163,22 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042806BIST