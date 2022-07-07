***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri20.499,42 % 0,01066545Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00008086Bağımsız Denetim Ücreti13.159,36 % 0,00684656Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.642,73 % 0,00501693Fon Yönetim Ücreti238.269,25 % 0,12396691Hisse Senedi Komisyonu33.819,96 % 0,01759587Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu4.518,66 % 0,00235097Vadeli Ters Repo Komisyonu393,07 % 0,00020451Borsa Para Piyasası Komisyonu4.455,99 % 0,00231837Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00058438Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler24.081,43 % 0,0125291TOPLAM GİDERLER350.118,49 % 0,18215992DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ192.203.913,84 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042808BIST