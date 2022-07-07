***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.092,38 % 0,00986324Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00037459Bağımsız Denetim Ücreti10.978,72 % 0,02646034Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.470,96 % 0,00595538Fon Yönetim Ücreti51.435,44 % 0,12396701Hisse Senedi Komisyonu2.807,13 % 0,0067656Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu253,64 % 0,00061131Vadeli Ters Repo Komisyonu104,95 % 0,00025294Borsa Para Piyasası Komisyonu148,09 % 0,00035692Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00270708Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler31.355,58 % 0,07557158TOPLAM GİDERLER104.925,51 % 0,25288597DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ41.491.233,75 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042809BIST