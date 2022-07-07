***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri29,58 % 0,0092643Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,04867671Bağımsız Denetim Ücreti2.938 % 0,92016593Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri130.503,13 % 40,87288418Fon Yönetim Ücreti3.151,84 % 0,98713948Hisse Senedi Komisyonu350,07 % 0,10964006Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,35178025Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.944,2 % 3,74085973TOPLAM GİDERLER150.195,44 % 47,04041063DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ319.290,24 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042810BIST