***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri41.636,72 % 0,00863961Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00003225Bağımsız Denetim Ücreti8.850 % 0,00183637Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri26.552,18 % 0,00550957Fon Yönetim Ücreti478.014,81 % 0,09918801Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu10,86 % 0,00000225Vadeli Ters Repo Komisyonu6,21 % 0,00000129Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00023306Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.766,89 % 0,00347913TOPLAM GİDERLER573.116,29 % 0,11892155DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ481.928.038,83 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042811BIST