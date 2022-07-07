***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri90.326,13 % 0,00914935Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri184.810,91 % 0,01871994Fon Yönetim Ücreti1.775.553,07 % 0,17985Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu56.816,33 % 0,00575506Gecelik Ters Repo Komisyonu5.705,28 % 0,0005779Vadeli Ters Repo Komisyonu3.927,42 % 0,00039782Borsa Para Piyasası Komisyonu176.376,56 % 0,0178656Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar572,5 % 0,00005799Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler26.467,31 % 0,00268094TOPLAM GİDERLER2.320.555,51 % 0,2350546DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ987.241.067,39 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042815BIST