***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.196,1 % 0,00644724Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri29.040,46 % 0,15653434Fon Yönetim Ücreti52.860,68 % 0,28493045Hisse Senedi Komisyonu11.948,43 % 0,06440461Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu395,41 % 0,00213135Vadeli Ters Repo Komisyonu200,68 % 0,00108171Borsa Para Piyasası Komisyonu1.122 % 0,00604782Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar17.149 % 0,0924368Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.279,36 % 0,05001775TOPLAM GİDERLER123.192,12 % 0,66403206DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.552.134,24 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042819BIST