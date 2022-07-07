***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri250,67 % 0,00500543Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9,04 % 0,00018051Fon Yönetim Ücreti480,26 % 0,00958994Hisse Senedi Komisyonu1,57 % 0,00003135Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu79,23 % 0,00158208Vadeli Ters Repo Komisyonu157,19 % 0,0031388Borsa Para Piyasası Komisyonu435,88 % 0,00870375Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu76,47 % 0,00152697Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler0 % 0TOPLAM GİDERLER1.490,31 % 0,02975883DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.007.958,81 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042820BIST