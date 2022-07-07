***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri509,61 % 0,0050467Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri109,1 % 0,00108043Fon Yönetim Ücreti21.581,21 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar174,6 % 0,00172908Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.450,71 % 0,05397877TOPLAM GİDERLER38.053,29 % 0,37684445DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.097.877,25 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042821BIST