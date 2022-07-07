***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.443,6 % 0,0048983Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri136,23 % 0,00027308Fon Yönetim Ücreti11.618,6 % 0,02328997Hisse Senedi Komisyonu1.754 % 0,00351597Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu988 % 0,00198049Vadeli Ters Repo Komisyonu2,21 % 0,00000443Borsa Para Piyasası Komisyonu4.335,77 % 0,00869123Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu20.423,33 % 0,04093942Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler0 % 0TOPLAM GİDERLER41.701,74 % 0,08359289DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ49.886.709,21 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042823BIST