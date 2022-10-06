***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri761.145,62 % 0,01494355Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00000305Bağımsız Denetim Ücreti4.571,46 % 0,00008975Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.042.533,7 % 0,02046804Fon Yönetim Ücreti81.240.880,6 % 1,595Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu252.312,22 % 0,00495364Gecelik Ters Repo Komisyonu601.937,7 % 0,01181783Vadeli Ters Repo Komisyonu247.741,45 % 0,0048639Borsa Para Piyasası Komisyonu325.764,68 % 0,00639573Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00002986Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler68.208,13 % 0,00133913TOPLAM GİDERLER84.546.772,08 % 1,65990448DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.093.472.138,59 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067819BIST