***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.10.2022 09:52
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
761.145,62 % 0,01494355
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00000305
Bağımsız Denetim Ücreti
4.571,46 % 0,00008975
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.042.533,7 % 0,02046804
Fon Yönetim Ücreti
81.240.880,6 % 1,595
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
252.312,22 % 0,00495364
Gecelik Ters Repo Komisyonu
601.937,7 % 0,01181783
Vadeli Ters Repo Komisyonu
247.741,45 % 0,0048639
Borsa Para Piyasası Komisyonu
325.764,68 % 0,00639573
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.521,1 % 0,00002986
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
68.208,13 % 0,00133913
TOPLAM GİDERLER
84.546.772,08 % 1,65990448
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.093.472.138,59 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067819
BIST
15:423.582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 28,53
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.549
15:4218,5932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0092
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
15:4218,1011
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0866
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
15:421.019,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,45
|Açılış
|: 1.019,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.017,24
BIST En Aktif Hisseler15:42
|KRONT
|53,65
|60.604.265
|% 9,98
|
|ORGE
|16,87
|48.860.720
|% 9,97
|
|CEMTS
|38,20
|207.958.199
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.399.343.696
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|29.877.886
|% 9,92
|
|INFO
|8,69
|129.927.772
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.873.152
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|ROYAL
|5,00
|351.888
|% -5,30
|
|THYAO
|84,65
|3.832.452.369
|% -0,06
|
|SASA
|87,90
|3.341.508.677
|% 3,17
|
|SISE
|29,68
|2.431.379.179
|% 0,75
|
|ASELS
|31,88
|2.259.985.219
|% 1,40
|
|HEKTS
|69,20
|1.399.343.696
|% 9,93
|
|EKGYO
|4,30
|1.077.021.384
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,17
|1.139.445.664
|% 0,37
|
|ODAS
|7,53
|892.640.080
|% 3,58
|
|AKBNK
|12,96
|1.312.939.821
|% 0,47
|
|PETKM
|14,46
|1.316.328.754
|% 1,05
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5848
|18,5932
|% 0,05
|
|Euro
|18,0974
|18,1011
|% -0,48
|
|Sterlin
|20,6253
|20,7287
|% -0,20
|
|Frank
|18,6132
|18,7253
|% -0,35
|
|Riyal
|4,9292
|4,9540
|% 0,03
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|-10,55
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.020
|-3,42
|
|Cumhuriyet
|6.816
|6.919
|-20,00
|
|Tam
|6.823
|6.882
|-49,00
|
|Yarım
|3.325
|3.364
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.682
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,37
|20,40
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|12,22
|12,25
|-0,11
|
|B. Petrol
|95,52
|95,52
|1,10
|
Seans Raporu
15:42
daha fazla
-
15:57BERA
Yüzde 5.20 oranında artışla 20.84 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 262, 395 adet işlem
-
15:56BNTAS
Yüzde 7.71 oranında artışla 5.59 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 443, 889 adet işlem
-
15:55HKTM
Yüzde 8.01 oranında artışla 57.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 304, 947 adet işlem
-
15:54TUKAS
Yüzde 4.21 oranında artışla 17.59 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 453, 096 adet işlem
-
15:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 18 artarak (% 0.95 ) 3, 943