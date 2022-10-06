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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.10.2022 09:52
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
761.145,62 % 0,01494355
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00000305
Bağımsız Denetim Ücreti
4.571,46 % 0,00008975
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.042.533,7 % 0,02046804
Fon Yönetim Ücreti
81.240.880,6 % 1,595
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
252.312,22 % 0,00495364
Gecelik Ters Repo Komisyonu
601.937,7 % 0,01181783
Vadeli Ters Repo Komisyonu
247.741,45 % 0,0048639
Borsa Para Piyasası Komisyonu
325.764,68 % 0,00639573
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.521,1 % 0,00002986
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
68.208,13 % 0,00133913
TOPLAM GİDERLER
84.546.772,08 % 1,65990448
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.093.472.138,59 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067819


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRONT 53,65 60.604.265 % 9,98  
ORGE 16,87 48.860.720 % 9,97  
CEMTS 38,20 207.958.199 % 9,96  
HEKTS 69,20 1.399.343.696 % 9,93  
ACSEL 58,75 29.877.886 % 9,92  
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Riyal 4,9292 4,9540 % 0,03  
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Altın Gr. 1.019 1.020 -3,42  
Cumhuriyet 6.816 6.919 -20,00  
Tam 6.823 6.882 -49,00  
Yarım 3.325 3.364 -24,00  
Çeyrek 1.665 1.682 -12,00  
Gümüş.Ons 20,37 20,40 -0,27  
Gümüş Gr. 12,22 12,25 -0,11  
B. Petrol 95,52 95,52 1,10  
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