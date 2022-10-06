***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.518,79 % 0,01688455Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00058073Bağımsız Denetim Ücreti7.347,45 % 0,02745389Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.618,59 % 0,01352093Fon Yönetim Ücreti282.248,04 % 1,05462523Hisse Senedi Komisyonu4.531,3 % 0,01693129Tahvil Bono Komisyonu11,82 % 0,00004417Gecelik Ters Repo Komisyonu4.557,4 % 0,01702881Vadeli Ters Repo Komisyonu2.103,98 % 0,00786156Borsa Para Piyasası Komisyonu8.022,68 % 0,0299769Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00568362Türev Araçlar Komisyonu42.764,33 % 0,15978974Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.455,54 % 0,05774992TOPLAM GİDERLER376.856,44 % 1,40813133DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ26.762.875,85 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067820BIST