***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri13.958,89 % 0,01617617Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00018011Bağımsız Denetim Ücreti5.163,04 % 0,00598316Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.419,91 % 0,01207505Fon Yönetim Ücreti1.461.801,73 % 1,694Hisse Senedi Komisyonu41.950,79 % 0,04861442Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu4.552,32 % 0,00527543Vadeli Ters Repo Komisyonu1.797,43 % 0,00208294Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00176272Türev Araçlar Komisyonu31.273,73 % 0,03624137Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.794,27 % 0,01714425TOPLAM GİDERLER1.587.388,63 % 1,83953561DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ86.292.900,13 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067821BIST