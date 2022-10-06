***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri150.863,68 % 0,01622073Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00001671Bağımsız Denetim Ücreti6.270,6 % 0,00067421Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri296.612,76 % 0,03189155Fon Yönetim Ücreti7.033.630,82 % 0,75625001Hisse Senedi Komisyonu416,5 % 0,00004478Tahvil Bono Komisyonu14.408,45 % 0,00154918Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00016355Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler156.948,17 % 0,01687493TOPLAM GİDERLER7.660.827,5 % 0,82368566DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ930.066.874,13 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067823BIST