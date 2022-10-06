***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri923,48 % 0,01596729Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00268727Bağımsız Denetim Ücreti1.722,8 % 0,02978782Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.000,79 % 0,01730401Fon Yönetim Ücreti63.619,28 % 1,09999968Hisse Senedi Komisyonu1.462,47 % 0,02528662Tahvil Bono Komisyonu1,62 % 0,00002801Gecelik Ters Repo Komisyonu1.012,57 % 0,01750769Vadeli Ters Repo Komisyonu498,18 % 0,00861371Borsa Para Piyasası Komisyonu1.605,17 % 0,02775395Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,02630035Türev Araçlar Komisyonu8.875,64 % 0,15346293Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.585,54 % 0,1830277TOPLAM GİDERLER92.984,06 % 1,60772704DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.783.572,57 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067824BIST