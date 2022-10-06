***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri548.214,36 % 0,01618072Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00000459Bağımsız Denetim Ücreti3.117,79 % 0,00009202Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri691.048,12 % 0,0203965Fon Yönetim Ücreti27.951.589,36 % 0,825Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu71.139,66 % 0,00209971Gecelik Ters Repo Komisyonu510.937,39 % 0,01508048Vadeli Ters Repo Komisyonu207.366,95 % 0,0061205Borsa Para Piyasası Komisyonu628.118,89 % 0,01853913Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,0000449Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler61.259,96 % 0,00180811TOPLAM GİDERLER30.674.469 % 0,90536665DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.388.071.440,39 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067825BIST