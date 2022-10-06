***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.10.2022 09:52
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
548.214,36 % 0,01618072
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00000459
Bağımsız Denetim Ücreti
3.117,79 % 0,00009202
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
691.048,12 % 0,0203965
Fon Yönetim Ücreti
27.951.589,36 % 0,825
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
71.139,66 % 0,00209971
Gecelik Ters Repo Komisyonu
510.937,39 % 0,01508048
Vadeli Ters Repo Komisyonu
207.366,95 % 0,0061205
Borsa Para Piyasası Komisyonu
628.118,89 % 0,01853913
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.521,1 % 0,0000449
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
61.259,96 % 0,00180811
TOPLAM GİDERLER
30.674.469 % 0,90536665
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.388.071.440,39 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067825
BIST
18:053.568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 13,75
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.546
18:0518,5795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0045
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5533
18:0518,1038
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0839
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0618
18:051.012,22
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -10,73
|Açılış
|: 1.012,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEEN
|2.591,80
|327.548.728
|% 10,00
|
|KONYA
|1.490,50
|139.457.789
|% 10,00
|
|CRFSA
|40,30
|144.869.325
|% 9,99
|
|KRONT
|53,65
|79.166.590
|% 9,98
|
|CMBTN
|312,20
|38.285.064
|% 9,97
|
|INFO
|8,69
|132.052.251
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.998.152
|% -9,91
|
|RODRG
|34,50
|7.842.243
|% -7,26
|
|KLRHO
|26,50
|180.965.491
|% -6,69
|
|COSMO
|47,38
|3.206.172
|% -6,18
|
|THYAO
|84,20
|5.822.374.481
|% -0,59
|
|SASA
|87,05
|4.279.595.109
|% 2,17
|
|SISE
|29,76
|4.276.744.868
|% 1,02
|
|ASELS
|31,48
|3.082.959.742
|% 0,13
|
|EKGYO
|4,30
|2.312.367.007
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,30
|2.312.367.007
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,14
|1.834.516.638
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,35
|1.437.870.877
|% 0,00
|
|AKBNK
|12,86
|2.087.481.962
|% -0,31
|
|ODAS
|7,51
|1.137.976.028
|% 3,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5694
|18,5795
|% -0,02
|
|Euro
|18,0787
|18,1038
|% -0,46
|
|Sterlin
|20,5344
|20,6373
|% -0,64
|
|Frank
|18,6000
|18,7121
|% -0,42
|
|Riyal
|4,9256
|4,9503
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.695
|-17,56
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-10,80
|
|Cumhuriyet
|6.772
|6.874
|-65,00
|
|Tam
|6.790
|6.861
|-70,00
|
|Yarım
|3.309
|3.354
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.677
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|20,13
|20,17
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,02
|-0,33
|
|B. Petrol
|98,33
|98,33
|3,91
|
Seans Raporu
18:05
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17:59CRFSA
Yüzde 9.93 oranında artışla 40.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 572, 230 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 94 artarak (% 0.38 ) 3, 176
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONYA, MEGAP, KRONT, HEKTS, MEGAP, ACSEL, CEMTS, EGEEN
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17:58
KERVT, HKTM, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
MEDTR, KIMMR, RODRG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında