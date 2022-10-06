***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri5.793,9 % 0,01952781Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00052383Bağımsız Denetim Ücreti8.206,97 % 0,02766084Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri32.870,31 % 0,11078638Fon Yönetim Ücreti196.637,83 % 0,66274988Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu76,94 % 0,00025932Vadeli Ters Repo Komisyonu74,68 % 0,0002517Borsa Para Piyasası Komisyonu5.390,87 % 0,01816944Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar61.364,75 % 0,2068243Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.906,2 % 0,05698081TOPLAM GİDERLER327.477,87 % 1,10373431DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ29.669.991,06 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067826BIST