***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri26.537,82 % 0,01486289Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00008705Bağımsız Denetim Ücreti5.059,49 % 0,00283364Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.285,4 % 0,00968094Fon Yönetim Ücreti2.455.074,59 % 1,37500002Hisse Senedi Komisyonu61.294,25 % 0,03432873Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00085191Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler41.366,86 % 0,02316811TOPLAM GİDERLER2.608.294,93 % 1,46081329DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ178.550.876,3 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067827BIST