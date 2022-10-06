***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.10.2022 09:52
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
62.406 % 0,01665797
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00004149
Bağımsız Denetim Ücreti
5.488,2 % 0,00146496
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
56.894,75 % 0,01518686
Fon Yönetim Ücreti
2.833.150,67 % 0,75625
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
407.257,22 % 0,10870875
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
56.444,37 % 0,01506664
TOPLAM GİDERLER
3.421.796,63 % 0,91337666
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
374.631.495,53 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067828
BIST
17:223.575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 20,67
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.546
17:2218,5844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
17:2218,1421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0456
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
17:221.015,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -7,37
|Açılış
|: 1.015,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler17:22
|KONYA
|1.490,50
|137.886.802
|% 10,00
|
|CEMTS
|38,20
|242.175.758
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.419.589.540
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|30.463.095
|% 9,92
|
|KRONT
|53,60
|76.087.062
|% 9,88
|
|INFO
|8,69
|130.613.813
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.975.024
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|ROYAL
|5,00
|351.888
|% -5,30
|
|THYAO
|84,60
|4.669.160.593
|% -0,12
|
|SASA
|87,00
|3.974.023.362
|% 2,11
|
|SISE
|29,94
|3.821.836.088
|% 1,63
|
|ASELS
|31,60
|2.773.937.934
|% 0,51
|
|EKGYO
|4,30
|2.127.058.556
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,30
|2.127.058.556
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,15
|1.613.354.920
|% 0,12
|
|AKBNK
|12,87
|1.895.760.342
|% -0,23
|
|ISCTR
|8,35
|1.137.143.754
|% 0,00
|
|ODAS
|7,50
|1.019.913.515
|% 3,16
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5802
|18,5844
|% 0,00
|
|Euro
|18,1388
|18,1421
|% -0,25
|
|Sterlin
|20,5972
|20,7005
|% -0,33
|
|Frank
|18,6297
|18,7419
|% -0,27
|
|Riyal
|4,9305
|4,9552
|% 0,06
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|-14,10
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|-8,52
|
|Cumhuriyet
|6.772
|6.874
|-65,00
|
|Tam
|6.812
|6.869
|-62,00
|
|Yarım
|3.319
|3.358
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.679
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,21
|20,24
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,08
|-0,27
|
|B. Petrol
|96,17
|96,17
|1,75
|