***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.10.2022 09:52
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
26.739,15 % 0,01603906
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00009323
Bağımsız Denetim Ücreti
4.433,86 % 0,00265958
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
60.181,67 % 0,03609904
Fon Yönetim Ücreti
1.884.269,99 % 1,13024997
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
7.215,22 % 0,00432794
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
51.870,11 % 0,03111348
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
22.123,35 % 0,01327035
TOPLAM GİDERLER
2.056.988,77 % 1,23385263
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
166.712.678,15 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067829
BIST
14:133.558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 4,08
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.581
En Düşük
3.549
14:1318,5956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0116
|Açılış
|: 18,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
14:1318,2104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0227
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,1462
14:131.021,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,70
|Açılış
|: 1.021,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.019,60
BIST En Aktif Hisseler14:11
|BAGFS
|31,90
|230.243.620
|% 10,00
|
|KRONT
|53,65
|59.196.504
|% 9,98
|
|ORGE
|16,87
|47.914.144
|% 9,97
|
|CEMTS
|38,20
|206.245.005
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.368.232.068
|% 9,93
|
|INFO
|8,69
|125.478.153
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.845.144
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|ROYAL
|5,00
|351.888
|% -5,30
|
|THYAO
|83,90
|3.001.017.409
|% -0,94
|
|SASA
|87,80
|2.812.964.874
|% 3,05
|
|ASELS
|31,84
|1.873.505.932
|% 1,27
|
|SISE
|29,30
|1.645.154.638
|% -0,54
|
|HEKTS
|69,20
|1.368.232.068
|% 9,93
|
|EKGYO
|4,28
|912.927.546
|% -0,47
|
|ODAS
|7,53
|752.822.882
|% 3,58
|
|YKBNK
|8,06
|753.094.842
|% -0,98
|
|AKBNK
|12,75
|909.655.478
|% -1,16
|
|PETKM
|14,42
|1.005.980.597
|% 0,77
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5804
|18,5893
|% 0,03
|
|Euro
|18,2070
|18,2122
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,7574
|20,8615
|% 0,44
|
|Frank
|18,6811
|18,7936
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9286
|4,9533
|% 0,02
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-3,49
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-1,70
|
|Cumhuriyet
|6.817
|6.920
|-19,00
|
|Tam
|6.844
|6.902
|-29,00
|
|Yarım
|3.335
|3.374
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.687
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,66
|20,68
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,33
|12,35
|-0,00
|
|B. Petrol
|95,32
|95,32
|0,90
|