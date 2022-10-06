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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.10.2022 09:52
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
26.739,15 % 0,01603906
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00009323
Bağımsız Denetim Ücreti
4.433,86 % 0,00265958
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
60.181,67 % 0,03609904
Fon Yönetim Ücreti
1.884.269,99 % 1,13024997
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
7.215,22 % 0,00432794
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
51.870,11 % 0,03111348
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
22.123,35 % 0,01327035
TOPLAM GİDERLER
2.056.988,77 % 1,23385263
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
166.712.678,15 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067829


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BAGFS 31,90 230.243.620 % 10,00  
KRONT 53,65 59.196.504 % 9,98  
ORGE 16,87 47.914.144 % 9,97  
CEMTS 38,20 206.245.005 % 9,96  
HEKTS 69,20 1.368.232.068 % 9,93  
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Altın Gr. 1.021 1.021 -1,70  
Cumhuriyet 6.817 6.920 -19,00  
Tam 6.844 6.902 -29,00  
Yarım 3.335 3.374 -14,00  
Çeyrek 1.670 1.687 -7,00  
Gümüş.Ons 20,66 20,68 0,01  
Gümüş Gr. 12,33 12,35 -0,00  
B. Petrol 95,32 95,32 0,90  
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