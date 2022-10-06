***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri26.739,15 % 0,01603906Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00009323Bağımsız Denetim Ücreti4.433,86 % 0,00265958Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri60.181,67 % 0,03609904Fon Yönetim Ücreti1.884.269,99 % 1,13024997Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu7.215,22 % 0,00432794Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar51.870,11 % 0,03111348Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.123,35 % 0,01327035TOPLAM GİDERLER2.056.988,77 % 1,23385263DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ166.712.678,15 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067829BIST