***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri195.666,73 % 0,01430597Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00001136Bağımsız Denetim Ücreti2.816,49 % 0,00020592Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri296.915,59 % 0,02170867Fon Yönetim Ücreti15.045.006,24 % 1,1Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu166.555,89 % 0,01217756Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00011121Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler46.381,1 % 0,00339111TOPLAM GİDERLER15.755.018,56 % 1,15191182DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.367.727.836,41 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067830BIST