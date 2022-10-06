***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri99.893,26 % 0,01532875Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00002385Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri124.872,82 % 0,01916189Fon Yönetim Ücreti10.125.364,69 % 1,55375Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu9.456,91 % 0,00145117Gecelik Ters Repo Komisyonu59.069,93 % 0,00906436Vadeli Ters Repo Komisyonu20.755,22 % 0,00318491Borsa Para Piyasası Komisyonu75.010,84 % 0,01151051Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00023341Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler49.085,4 % 0,00753222TOPLAM GİDERLER10.565.185,59 % 1,62124108DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ651.672.705,54 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067831BIST