***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.10.2022 09:52
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
99.893,26 % 0,01532875
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00002385
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
124.872,82 % 0,01916189
Fon Yönetim Ücreti
10.125.364,69 % 1,55375
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
9.456,91 % 0,00145117
Gecelik Ters Repo Komisyonu
59.069,93 % 0,00906436
Vadeli Ters Repo Komisyonu
20.755,22 % 0,00318491
Borsa Para Piyasası Komisyonu
75.010,84 % 0,01151051
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.521,1 % 0,00023341
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
49.085,4 % 0,00753222
TOPLAM GİDERLER
10.565.185,59 % 1,62124108
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
651.672.705,54 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067831
BIST
15:503.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 16,67
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.549
15:5018,5919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 18,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
15:5018,1313
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0564
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
15:501.013,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -9,61
|Açılış
|: 1.014,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.013,79
BIST En Aktif Hisseler15:50
|KRONT
|53,65
|60.604.265
|% 9,98
|
|CEMTS
|38,20
|208.152.484
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.399.768.654
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|29.909.611
|% 9,92
|
|BAGFS
|31,76
|360.647.624
|% 9,52
|
|INFO
|8,69
|129.982.980
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.873.152
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|ROYAL
|5,00
|351.888
|% -5,30
|
|THYAO
|84,45
|3.924.163.924
|% -0,30
|
|SASA
|87,75
|3.395.839.021
|% 2,99
|
|SISE
|29,68
|2.484.160.772
|% 0,75
|
|ASELS
|31,80
|2.297.125.469
|% 1,15
|
|EREGL
|30,34
|1.428.970.393
|% 0,07
|
|EKGYO
|4,28
|1.122.338.246
|% -0,47
|
|YKBNK
|8,11
|1.209.589.693
|% -0,37
|
|ODAS
|7,51
|902.741.761
|% 3,30
|
|AKBNK
|12,83
|1.385.311.618
|% -0,54
|
|ISCTR
|8,33
|782.913.180
|% -0,24
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5881
|18,5919
|% 0,04
|
|Euro
|18,1216
|18,1313
|% -0,31
|
|Sterlin
|20,5880
|20,6912
|% -0,38
|
|Frank
|18,6071
|18,7192
|% -0,39
|
|Riyal
|4,9306
|4,9553
|% 0,06
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.698
|-14,32
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|-3,84
|
|Cumhuriyet
|6.816
|6.919
|-20,00
|
|Tam
|6.834
|6.894
|-37,00
|
|Yarım
|3.330
|3.370
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.685
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,31
|20,34
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,23
|-0,12
|
|B. Petrol
|95,43
|95,43
|1,01
|
Seans Raporu
15:50
daha fazla
-
16:05BRSAN
Yüzde 7.14 oranında artışla 54.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 931, 349 adet işlem
-
16:04KMPUR
Yüzde 5.85 oranında artışla 69.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 844, 866 adet işlem
-
16:03XU100
Endeks 3, 577 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 45, 000.00 milyon TL de
-
16:03BRYAT
Yüzde 5.19 oranında artışla 623.80 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 140 adet işlem
-
16:02ORGE
Yüzde 7.95 oranında artışla 16.56 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 830, 366 adet işlem