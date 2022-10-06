***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri434.909,46 % 0,01559315Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00000557Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri511.365,41 % 0,01833438Fon Yönetim Ücreti23.010.124,16 % 0,825Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu14.879,23 % 0,00053348Gecelik Ters Repo Komisyonu404.682,02 % 0,01450938Vadeli Ters Repo Komisyonu153.218,63 % 0,00549347Borsa Para Piyasası Komisyonu833.380,46 % 0,02987984Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00005454Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler59.678,43 % 0,0021397TOPLAM GİDERLER25.423.914,32 % 0,91154351DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.789.105.962,99 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067832BIST