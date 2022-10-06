***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri113.412,27 % 0,01511308Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00002071Bağımsız Denetim Ücreti4.586,59 % 0,0006112Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri167.543,36 % 0,02232647Fon Yönetim Ücreti9.554.782,68 % 1,27325Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu23.057,03 % 0,00307253Gecelik Ters Repo Komisyonu90.349,11 % 0,01203973Vadeli Ters Repo Komisyonu42.926,66 % 0,00572032Borsa Para Piyasası Komisyonu18.793,67 % 0,0025044Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,0002027Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler53.564,53 % 0,0071379TOPLAM GİDERLER10.070.692,42 % 1,34199904DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ750.424.713,09 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067841BIST