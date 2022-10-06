***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri98.365,33 % 0,01500276Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,0000237Bağımsız Denetim Ücreti7.763,9 % 0,00118416Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri51.624,58 % 0,00787382Fon Yönetim Ücreti1.234.896,87 % 0,1883475Hisse Senedi Komisyonu22.800,32 % 0,00347752Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.415,52 % 0,00052094Vadeli Ters Repo Komisyonu1.680,29 % 0,00025628Borsa Para Piyasası Komisyonu58.337,51 % 0,00889769Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,000232Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler190.125,28 % 0,02899807TOPLAM GİDERLER1.670.686,12 % 0,25481444DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ655.648.122,79 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067842BIST