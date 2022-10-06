***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri66.711,53 % 0,01394376Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00003249Bağımsız Denetim Ücreti7.082,81 % 0,00148042Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri49.199,48 % 0,01028347Fon Yönetim Ücreti901.116,07 % 0,1883475Hisse Senedi Komisyonu58.873,6 % 0,01230551Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.823,7 % 0,0005902Vadeli Ters Repo Komisyonu1.439,91 % 0,00030096Borsa Para Piyasası Komisyonu73.296,64 % 0,01532016Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00031793Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler134.690,34 % 0,02815241TOPLAM GİDERLER1.296.910,6 % 0,27107482DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ478.432.710,33 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067843BIST