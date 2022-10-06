***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.10.2022 10:12
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
16.130,65 % 0,01634274
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00015746
Bağımsız Denetim Ücreti
6.455,61 % 0,00654049
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.044,87 % 0,00815064
Fon Yönetim Ücreti
185.903,23 % 0,1883475
Hisse Senedi Komisyonu
7.771,96 % 0,00787415
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
479,27 % 0,00048557
Vadeli Ters Repo Komisyonu
202,5 % 0,00020516
Borsa Para Piyasası Komisyonu
12.415,51 % 0,01257875
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.521,1 % 0,0015411
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
57.584,06 % 0,05834118
TOPLAM GİDERLER
296.664,18 % 0,30056474
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
98.702.257,01 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067844
BIST
18:053.568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 13,75
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.546
18:0518,5802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0038
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
18:0518,0946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0931
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
18:051.012,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -10,00
|Açılış
|: 1.012,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEEN
|2.591,80
|327.548.728
|% 10,00
|
|KONYA
|1.490,50
|139.457.789
|% 10,00
|
|CRFSA
|40,30
|144.869.325
|% 9,99
|
|KRONT
|53,65
|79.166.590
|% 9,98
|
|CMBTN
|312,20
|38.285.064
|% 9,97
|
|INFO
|8,69
|132.052.251
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.998.152
|% -9,91
|
|RODRG
|34,50
|7.842.243
|% -7,26
|
|KLRHO
|26,50
|180.965.491
|% -6,69
|
|COSMO
|47,38
|3.206.172
|% -6,18
|
|THYAO
|84,20
|5.822.374.481
|% -0,59
|
|SASA
|87,05
|4.279.595.109
|% 2,17
|
|SISE
|29,76
|4.276.744.868
|% 1,02
|
|ASELS
|31,48
|3.082.959.742
|% 0,13
|
|EKGYO
|4,30
|2.312.367.007
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,30
|2.312.367.007
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,14
|1.834.516.638
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,35
|1.437.870.877
|% 0,00
|
|AKBNK
|12,86
|2.087.481.962
|% -0,31
|
|ODAS
|7,51
|1.137.976.028
|% 3,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5645
|18,5755
|% -0,05
|
|Euro
|18,0702
|18,0944
|% -0,51
|
|Sterlin
|20,5409
|20,6439
|% -0,61
|
|Frank
|18,6095
|18,7216
|% -0,37
|
|Riyal
|4,9294
|4,9541
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.695
|-17,52
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|-9,52
|
|Cumhuriyet
|6.772
|6.874
|-65,00
|
|Tam
|6.799
|6.870
|-61,00
|
|Yarım
|3.313
|3.358
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.679
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,11
|20,14
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,03
|-0,32
|
|B. Petrol
|98,08
|98,08
|3,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59CRFSA
Yüzde 9.93 oranında artışla 40.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 572, 230 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 94 artarak (% 0.38 ) 3, 176
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KERVT, HKTM, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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