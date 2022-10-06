***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri16.130,65 % 0,01634274Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00015746Bağımsız Denetim Ücreti6.455,61 % 0,00654049Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.044,87 % 0,00815064Fon Yönetim Ücreti185.903,23 % 0,1883475Hisse Senedi Komisyonu7.771,96 % 0,00787415Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu479,27 % 0,00048557Vadeli Ters Repo Komisyonu202,5 % 0,00020516Borsa Para Piyasası Komisyonu12.415,51 % 0,01257875Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,0015411Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler57.584,06 % 0,05834118TOPLAM GİDERLER296.664,18 % 0,30056474DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ98.702.257,01 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067844BIST