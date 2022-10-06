***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri710.961,74 % 0,01524162Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00000333Bağımsız Denetim Ücreti9.940,08 % 0,0002131Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri205.055,21 % 0,00439598Fon Yönetim Ücreti2.629.672,49 % 0,056375Hisse Senedi Komisyonu10.364,79 % 0,0002222Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu20,96 % 0,00000045Vadeli Ters Repo Komisyonu9,46 % 0,0000002Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00003261Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler36.653,9 % 0,00078579TOPLAM GİDERLER3.604.355,15 % 0,07727028DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.664.607.606,74 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067845BIST