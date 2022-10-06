***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri121.442,55 % 0,01609835Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,0000206Bağımsız Denetim Ücreti4.454,69 % 0,00059051Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri212.510,97 % 0,02817032Fon Yönetim Ücreti8.298.167,47 % 1,1Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu85.511,5 % 0,01133535Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00020164Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler39.376,87 % 0,00521977TOPLAM GİDERLER8.763.140,57 % 1,16163655DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ754.378.860,75 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067846BIST