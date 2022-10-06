***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri522.658,13 % 0,01535185Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00000457Bağımsız Denetim Ücreti907,04 % 0,00002664Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri622.530,59 % 0,01828537Fon Yönetim Ücreti28.087.362,74 % 0,825Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu100.666,48 % 0,00295684Gecelik Ters Repo Komisyonu484.594,24 % 0,01423381Vadeli Ters Repo Komisyonu213.785,56 % 0,00627945Borsa Para Piyasası Komisyonu650.036,46 % 0,01909329Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00004468Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler59.698,19 % 0,00175349TOPLAM GİDERLER30.743.915,95 % 0,90302998DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.404.528.816,82 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067847BIST