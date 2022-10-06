***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri403.053,78 % 0,01740581Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00000671Bağımsız Denetim Ücreti6.245,77 % 0,00026972Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri124.900,06 % 0,00539379Fon Yönetim Ücreti1.305.435,16 % 0,056375Hisse Senedi Komisyonu387,77 % 0,00001675Tahvil Bono Komisyonu152,67 % 0,00000659Gecelik Ters Repo Komisyonu19,75 % 0,00000085Vadeli Ters Repo Komisyonu55,76 % 0,00000241Borsa Para Piyasası Komisyonu14.581,17 % 0,00062969Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00006569Türev Araçlar Komisyonu17.553,31 % 0,00075804Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler34.168,27 % 0,00147555TOPLAM GİDERLER1.908.229,99 % 0,08240659DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.315.627.873,74 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067848BIST