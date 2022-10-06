***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.10.2022 10:13
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
403.053,78 % 0,01740581
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00000671
Bağımsız Denetim Ücreti
6.245,77 % 0,00026972
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
124.900,06 % 0,00539379
Fon Yönetim Ücreti
1.305.435,16 % 0,056375
Hisse Senedi Komisyonu
387,77 % 0,00001675
Tahvil Bono Komisyonu
152,67 % 0,00000659
Gecelik Ters Repo Komisyonu
19,75 % 0,00000085
Vadeli Ters Repo Komisyonu
55,76 % 0,00000241
Borsa Para Piyasası Komisyonu
14.581,17 % 0,00062969
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.521,1 % 0,00006569
Türev Araçlar Komisyonu
17.553,31 % 0,00075804
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
34.168,27 % 0,00147555
TOPLAM GİDERLER
1.908.229,99 % 0,08240659
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.315.627.873,74 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067848
BIST
18:053.568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 13,75
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.546
18:0518,6023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0183
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
18:0518,1856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0021
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
18:051.017,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -5,06
|Açılış
|: 1.017,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEEN
|2.591,80
|327.548.728
|% 10,00
|
|KONYA
|1.490,50
|139.457.789
|% 10,00
|
|CRFSA
|40,30
|144.869.325
|% 9,99
|
|KRONT
|53,65
|79.166.590
|% 9,98
|
|CMBTN
|312,20
|38.285.064
|% 9,97
|
|INFO
|8,69
|132.052.251
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.998.152
|% -9,91
|
|RODRG
|34,50
|7.842.243
|% -7,26
|
|KLRHO
|26,50
|180.965.491
|% -6,69
|
|COSMO
|47,38
|3.206.172
|% -6,18
|
|THYAO
|84,20
|5.822.374.481
|% -0,59
|
|SASA
|87,05
|4.279.595.109
|% 2,17
|
|SISE
|29,76
|4.276.744.868
|% 1,02
|
|ASELS
|31,48
|3.082.959.742
|% 0,13
|
|EKGYO
|4,30
|2.312.367.007
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,30
|2.312.367.007
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,14
|1.834.516.638
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,35
|1.437.870.877
|% 0,00
|
|AKBNK
|12,86
|2.087.481.962
|% -0,31
|
|ODAS
|7,51
|1.137.976.028
|% 3,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5863
|18,5930
|% 0,05
|
|Euro
|18,1735
|18,1840
|% -0,02
|
|Sterlin
|20,5833
|20,6866
|% -0,40
|
|Frank
|18,6549
|18,7673
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9303
|4,9550
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|-6,51
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|-5,52
|
|Cumhuriyet
|6.772
|6.874
|-65,00
|
|Tam
|6.826
|6.895
|-36,00
|
|Yarım
|3.326
|3.371
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.685
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,32
|20,35
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,09
|-0,26
|
|B. Petrol
|98,08
|98,08
|3,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59CRFSA
Yüzde 9.93 oranında artışla 40.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 572, 230 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 94 artarak (% 0.38 ) 3, 176
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONYA, MEGAP, KRONT, HEKTS, MEGAP, ACSEL, CEMTS, EGEEN
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17:58
KERVT, HKTM, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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