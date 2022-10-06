***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri763.612,77 % 0,01568466Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00000319Bağımsız Denetim Ücreti13.281,81 % 0,00027281Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri664.999,48 % 0,01365914Fon Yönetim Ücreti9.169.759,48 % 0,1883475Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu93.874,47 % 0,00192819Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00003124Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.498.926,67 % 0,03078806TOPLAM GİDERLER12.206.131,2 % 0,25071479DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.868.532.630,83 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067849BIST