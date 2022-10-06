***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.10.2022 10:13
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
12.649,67 % 0,02207225
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00027119
Bağımsız Denetim Ücreti
5.182,09 % 0,00904216
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.077,02 % 0,01060372
Fon Yönetim Ücreti
604.408,62 % 1,05462509
Hisse Senedi Komisyonu
26.859,68 % 0,04686712
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
8.543,3 % 0,0149071
Vadeli Ters Repo Komisyonu
3.567,56 % 0,00622499
Borsa Para Piyasası Komisyonu
13.258,42 % 0,02313445
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.521,1 % 0,00265415
Türev Araçlar Komisyonu
111.341,85 % 0,19427901
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.539,61 % 0,0236251
TOPLAM GİDERLER
807.104,34 % 1,40830633
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
57.310.282,71 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067850
BIST
16:003.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 8,12
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.549
16:0018,6013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0173
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
16:0018,1518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0359
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
16:001.015,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -7,09
|Açılış
|: 1.015,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler16:00
|CEMTS
|38,20
|208.236.371
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.401.285.379
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|29.964.483
|% 9,92
|
|BAGFS
|31,72
|363.888.292
|% 9,38
|
|KRONT
|53,30
|66.607.622
|% 9,27
|
|INFO
|8,69
|130.055.289
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.873.152
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|ROYAL
|5,00
|351.888
|% -5,30
|
|THYAO
|84,20
|4.020.481.247
|% -0,59
|
|SASA
|87,60
|3.445.791.440
|% 2,82
|
|SISE
|29,66
|2.633.734.875
|% 0,68
|
|ASELS
|31,74
|2.322.867.485
|% 0,95
|
|AKBNK
|12,73
|1.490.306.505
|% -1,32
|
|EKGYO
|4,28
|1.182.387.310
|% -0,47
|
|YKBNK
|8,08
|1.275.484.917
|% -0,74
|
|ODAS
|7,45
|927.606.672
|% 2,48
|
|AKBNK
|12,73
|1.490.306.505
|% -1,32
|
|ISCTR
|8,30
|829.716.762
|% -0,60
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5768
|18,6013
|% 0,09
|
|Euro
|18,1472
|18,1518
|% -0,20
|
|Sterlin
|20,6422
|20,7457
|% -0,12
|
|Frank
|18,6394
|18,7517
|% -0,21
|
|Riyal
|4,9305
|4,9552
|% 0,06
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.699
|-13,60
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|-9,77
|
|Cumhuriyet
|6.766
|6.869
|-70,00
|
|Tam
|6.795
|6.853
|-78,00
|
|Yarım
|3.311
|3.350
|-38,00
|
|Çeyrek
|1.658
|1.675
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|20,28
|20,31
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|12,09
|12,11
|-0,24
|
|B. Petrol
|95,08
|95,08
|0,66
|
Seans Raporu
16:00
daha fazla
-
16:15EGEEN
Yüzde 5.03 oranında artışla 2, 474.60 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 576 adet işlem
-
16:14BOSSA
Yüzde 4.70 oranında artışla 11.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 234, 524 adet işlem
-
16:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 57 artarak (% 0.30 ) 3, 174
-
16:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEKTS, CEMTS, ACSEL
-
16:13
HKTM, PRDGS, VKGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında