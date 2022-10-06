***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri12.649,67 % 0,02207225Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00027119Bağımsız Denetim Ücreti5.182,09 % 0,00904216Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.077,02 % 0,01060372Fon Yönetim Ücreti604.408,62 % 1,05462509Hisse Senedi Komisyonu26.859,68 % 0,04686712Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu8.543,3 % 0,0149071Vadeli Ters Repo Komisyonu3.567,56 % 0,00622499Borsa Para Piyasası Komisyonu13.258,42 % 0,02313445Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00265415Türev Araçlar Komisyonu111.341,85 % 0,19427901Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.539,61 % 0,0236251TOPLAM GİDERLER807.104,34 % 1,40830633DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ57.310.282,71 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067850BIST