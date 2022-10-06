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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.10.2022 10:13
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
12.649,67 % 0,02207225
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00027119
Bağımsız Denetim Ücreti
5.182,09 % 0,00904216
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.077,02 % 0,01060372
Fon Yönetim Ücreti
604.408,62 % 1,05462509
Hisse Senedi Komisyonu
26.859,68 % 0,04686712
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
8.543,3 % 0,0149071
Vadeli Ters Repo Komisyonu
3.567,56 % 0,00622499
Borsa Para Piyasası Komisyonu
13.258,42 % 0,02313445
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.521,1 % 0,00265415
Türev Araçlar Komisyonu
111.341,85 % 0,19427901
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.539,61 % 0,0236251
TOPLAM GİDERLER
807.104,34 % 1,40830633
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
57.310.282,71 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067850


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ACSEL 58,75 29.964.483 % 9,92  
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Çeyrek 1.658 1.675 -19,00  
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Gümüş Gr. 12,09 12,11 -0,24  
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