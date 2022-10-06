***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.10.2022 10:13
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.871 % 0,0145542
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00078788
Bağımsız Denetim Ücreti
2.118,85 % 0,01074127
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.224,31 % 0,02141465
Fon Yönetim Ücreti
208.038,12 % 1,05462526
Hisse Senedi Komisyonu
3.664,79 % 0,01857823
Tahvil Bono Komisyonu
333,51 % 0,00169069
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.732,66 % 0,01892229
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.641,12 % 0,00831947
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.852,88 % 0,0296705
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.521,1 % 0,00771104
Türev Araçlar Komisyonu
29.930,24 % 0,1517279
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
16.232,42 % 0,08228838
TOPLAM GİDERLER
280.316,42 % 1,42103176
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
19.726.259,99 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067851
BIST
18:053.568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 13,75
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.546
18:0518,5939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
18:0518,1849
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0028
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
18:051.017,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -5,06
|Açılış
|: 1.017,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEEN
|2.591,80
|327.548.728
|% 10,00
|
|KONYA
|1.490,50
|139.457.789
|% 10,00
|
|CRFSA
|40,30
|144.869.325
|% 9,99
|
|KRONT
|53,65
|79.166.590
|% 9,98
|
|CMBTN
|312,20
|38.285.064
|% 9,97
|
|INFO
|8,69
|132.052.251
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.998.152
|% -9,91
|
|RODRG
|34,50
|7.842.243
|% -7,26
|
|KLRHO
|26,50
|180.965.491
|% -6,69
|
|COSMO
|47,38
|3.206.172
|% -6,18
|
|THYAO
|84,20
|5.822.374.481
|% -0,59
|
|SASA
|87,05
|4.279.595.109
|% 2,17
|
|SISE
|29,76
|4.276.744.868
|% 1,02
|
|ASELS
|31,48
|3.082.959.742
|% 0,13
|
|EKGYO
|4,30
|2.312.367.007
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,30
|2.312.367.007
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,14
|1.834.516.638
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,35
|1.437.870.877
|% 0,00
|
|AKBNK
|12,86
|2.087.481.962
|% -0,31
|
|ODAS
|7,51
|1.137.976.028
|% 3,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5838
|18,5939
|% 0,05
|
|Euro
|18,1813
|18,1849
|% -0,02
|
|Sterlin
|20,5885
|20,6918
|% -0,38
|
|Frank
|18,6704
|18,7829
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9302
|4,9550
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|-10,23
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|-5,75
|
|Cumhuriyet
|6.772
|6.874
|-65,00
|
|Tam
|6.826
|6.894
|-37,00
|
|Yarım
|3.326
|3.370
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.685
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,18
|20,21
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|12,11
|12,12
|-0,23
|
|B. Petrol
|97,47
|97,47
|3,05
|
Seans Raporu
18:05
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17:59CRFSA
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 94 artarak (% 0.38 ) 3, 176
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KERVT, HKTM, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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