***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.871 % 0,0145542Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00078788Bağımsız Denetim Ücreti2.118,85 % 0,01074127Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.224,31 % 0,02141465Fon Yönetim Ücreti208.038,12 % 1,05462526Hisse Senedi Komisyonu3.664,79 % 0,01857823Tahvil Bono Komisyonu333,51 % 0,00169069Gecelik Ters Repo Komisyonu3.732,66 % 0,01892229Vadeli Ters Repo Komisyonu1.641,12 % 0,00831947Borsa Para Piyasası Komisyonu5.852,88 % 0,0296705Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00771104Türev Araçlar Komisyonu29.930,24 % 0,1517279Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.232,42 % 0,08228838TOPLAM GİDERLER280.316,42 % 1,42103176DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ19.726.259,99 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067851BIST