***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri26.757,97 % 0,01600658Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00009297Bağımsız Denetim Ücreti6.565,35 % 0,00392738Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11.986,7 % 0,00717043Fon Yönetim Ücreti314.857,91 % 0,18834754Hisse Senedi Komisyonu15.765,52 % 0,00943091Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu890,22 % 0,00053253Vadeli Ters Repo Komisyonu400,72 % 0,00023971Borsa Para Piyasası Komisyonu24.790,68 % 0,01482975Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00090992Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler25.431,28 % 0,01521295TOPLAM GİDERLER429.122,87 % 0,25670067DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ167.168.579,68 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067852BIST